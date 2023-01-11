Тюменец лишился автомобиля из-за пристрастия к алкоголю

Суд признал 42-летнего тюменца виновным в неоднократном управлении автотранспортом в состоянии опьянения и назначил ему 200 часов обязательных работ, лишил на два года водительских прав, конфисковал и обратил в собственность государства его автомобиль.

Судом установлено, что мужчина в июне 2022 года привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев. В ноябре вновь был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем принадлежащего ему автомобиля.

Приговор в законную силу не вступил.