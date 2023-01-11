Тюменца оштрафовали за сбыт брелока с видеокамерой и микрофоном без разрешения ФСБ

Суд признал 39-летнего тюменца виновным в сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

В марте 2022 года мужчина в интернете купил брелок автомобильной сигнализации со встроенными скрытой видеокамерой и микрофоном, при этом лицензии ФСБ России на приобретение устройства у него не имелось. Затем он решил продать брелок, разместил объявление в интернете, которое нашли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю при мониторинга сайтов. Незаконная деятельность тюменца была пресечена, средство, предназначенное для негласного получения информации, изъято из незаконного оборота.

Вещественное доказательство по делу - специальное техническое средство – подлежит уничтожению.