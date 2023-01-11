Новогодняя ночь в одном из кафе Тобольска закончилась кровавой дракой

Драка между двумя компаниями произошла рано утром 1 января в кафе Тобольска, один из участников получил ножевые ранения в живот, лицо и позже скончался в больнице, в его смерти обвиняется 18-летний юноша.

"Расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Конфликт возник из-за малозначительного повода, перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле кафе, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения. Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.