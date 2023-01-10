В бердюжском селе при пожаре нашли мертвыми супружескую пару, следствие проводит проверку

12:00 10 января 2023
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В Бердюжском районе следователями СКР организована доследственная проверка по факту гибели во время пожара супружеской пары.

9 января 2023 года в 22 часа в квартире одноэтажного деревянного дома по улице Суворова в селе Уктуз при тушении пожара обнаружены тела мужчины 1953 г.р. и его супруги 1954 г.р. без внешних признаков криминальной смерти. 

По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом   проводится доследственная проверка,в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Следователи провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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