Прокуратура проверит соблюдение закона из-за взрыва в тюменском автосервисе

15:52 08 января 2023
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Здание автосервиса на улице Буровиков в Тюмени рано утром 8 января при взрыве газобаллонного оборудования в автомобиле, находящегося внутри, в пяти рядом стоящих частных домах разбились стекла в окнах, также  повреждены автомобили, ожидающие ремонта. сообщает облпрокуратура. 

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - следует из сообщения.

Тюменцы, чье имущество пострадало в результате происшествия, могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Центрального административного округа по адресу: Тюмень, улица Ялуторовская, 42а.

Теги: прокуратура
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