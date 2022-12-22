Жителя Тобольского района будут судить за стрельбу по гостям

Следственным отделом по городу Тобольску СУ СК Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42 - летнего жителя д. Иземеть Тобольского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч.3 ст.30 п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) а также ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 23 августа 2022 года в вечернее время четверо жителей д. Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю д. Иземеть, где в одном из домов по улице Речной начали употреблять спиртные напитки. В какой-то момент между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате преступных действий один местный житель 1980 г.р. с огнестрельным ранением на вертолете был госпитализирован в медицинское учреждение города Тобольска, двое мужчин 1988 и 1991 гг.р. от полученных травм скончались на месте происшествия, четвертому удалось сбежать.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями СКР был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.