Тюменца оштрафовали на 180 тысяч рублей за нападение его собаки на ребенка

В Тюмени по иску прокурора хозяин собаки выплатит 180 тысяч рублей в пользу 9-летнего мальчика, на которого набросилась и покусала большая собака.



"Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2022 года на улице Светлая в СНТ СН "Звенящие кедры Тюмени" г. Тюмени на 9-летнего мальчика набросилась и покусала большая собака, принадлежащая одному из жителей садового товарищества. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведены две операции под общим наркозом", - сообщает облпрокуратура.