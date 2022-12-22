Тюменца оштрафовали на 180 тысяч рублей за нападение его собаки на ребенка

09:40 22 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени по иску прокурора хозяин собаки выплатит 180 тысяч рублей в пользу 9-летнего мальчика, на которого набросилась и покусала большая собака.

"Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2022 года на улице Светлая в СНТ СН "Звенящие кедры Тюмени" г. Тюмени на 9-летнего мальчика набросилась и покусала большая собака, принадлежащая одному из жителей садового товарищества. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведены две операции под общим наркозом", - сообщает облпрокуратура.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022