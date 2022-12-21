В Ишимском районе в столкновении фуры и внедорожника погиб житель Ямала

15:22 20 декабря 2022
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Сейчас: из-за смертельного ДТП ограничено движения на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области.

Здесь столкнулись "Санг-Йонг" и "МАЗ". Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. Это 41-летний житель Ямала. 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосу в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности в сложных дорожных и погодных условиях.

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