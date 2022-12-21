Суд снова рассмотрел "дело о вобле" и выписал штраф девушке с мелками

Центральный районный суд Тюмени признал Алису К. виновно дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) и обязал ее выплатить 30 тысяч рублей штрафа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади "Единства и Согласия" Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета слова "НЕТ В***Е". Однако в октябре на суде Алиса заявила, что таким образом она выразила свою нелюбовь к рыбе и полностью фраза звучит "НЕТ ВОБЛЕ", при этом в представленных материалах суд не нашёл весомых доказательств ее вины. После этого полиция Тюмени подала апелляцию на решение суда, дело вернули на новое рассмотрение.