Четверых жителей Тюменской области отправили в СИЗО по обвинению в незаконной заготовке леса

Мужчин обвиняют в вырубке 399 кубических метров леса на 4,9 млн рублей в Вагайском районе весной этого года, по стражей они будут находиться по 11 февраля 2023 года.

"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рушана Шутпаева 1989 г.р., Эльмара Ахматчанова 1989 г.р., Азата Сальманова 1989 г.р., Динара Саитова 1985 г.р., которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Отмечается, что Шутпаев, Ахматчанов и Саитов признают в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении. Сальманов утверждает, что незаконной рубкой леса не занимался.