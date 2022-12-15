В Тюменской области завели уголовное дело на свердловчанина, вырубившего ель и пихту в местном лесу

Жителя Свердловской области с молодыми елью и пихтой задержали 3 декабря на 339 км трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск" сотрудники ДПС с лесниками в Тюменской области.
По следам было установлено, незаконная рубка двух молодых деревьев породы произведена на территории лесного фонда, сумма причинённого вреда лесам составила 8274 рубля.
Материалы переданы в органы МВД в целях привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Наказание предусмотрено статьей 260 УК РФ (в том числе в виде лишения свободы). При этом исполнение наказания не освобождает виновное лицо от обязанности возместить причинённый лесному фонду ущерб.
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