Жителя Ярковского района арестовали из-за смерти подруги

12:36 12 декабря 2022
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42-летний житель села Южаково Ярковского района и его 65-летняя сожительница в ночь на 7 декабря выпивали, поссорились, и мужчина ударил женщину кулаков в лицо, при падении она ударилась головой и через некоторое время скончалась.

На допросе мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя СК России он арестован. 

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