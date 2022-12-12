Жителя Ярковского района арестовали из-за смерти подруги

42-летний житель села Южаково Ярковского района и его 65-летняя сожительница в ночь на 7 декабря выпивали, поссорились, и мужчина ударил женщину кулаков в лицо, при падении она ударилась головой и через некоторое время скончалась.
На допросе мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя СК России он арестован.
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