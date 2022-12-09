Тюменец получил судимость за пересылку прицела в Казахстан

Центральный районный суд Тюмени приговорил 41-летнего тюменца к трем годам лишения свободы условно за незаконное перемещение через госграницу иного вооружения (ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ).

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина передал в транспортную компанию посылку с принадлежавшим ему ночным стрелковым прицелом, которую намерен был отправить покупателю в Казахстан, указав, что в отправлении находится "запчасть для телескопа", однако оперативники изъяли товар на границе.

В судебном заседании мужчина пояснил, что признаёт свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном. Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.