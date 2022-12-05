Пострадавшие при взрыве газа в Нижневартовске получат материальную помощь

Пострадавшие граждане получат единовременную помощь в 100 тысяч рублей на семью, при наличии травм сумма поддержки варьируется от 100 до 500 тысяч, в случае гибели родственника семье выплатят 1 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО-Югры.

Наталья Комарова поручила департаменту соцразвития внести в правительство округа предложения о мерах поддержки для семей погибших и пострадавших.

Вечером 4 декабря в одной из квартир дома 6а на улице Мира в Нижневартовске произошли хлопок бытового газа, а после частичное обрушение конструкций. Сообщалось о 15 пострадавших, в том числе 6 погибших и 4 госпитализированных, двух из которых в тяжелом состоянии авиацией транспортировали в ожоговый центр Сургута.