Жительница Тюменской области лишилась прав и автомобиля из-за любви к пьяной езде

Заводоуковский районный суд за повторную пьяную езду лишил 50-летную автоледи водительских прав на 2,5 года, конфисковал и обратил в госсобственность ее Chevrolet Rezzo и обязал даму отработать 280 часов, сообщает обпрокуратура.

Судом установлено, что женщина в марте 2022 привлечена к административной по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишена права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев. Несмотря на это, обвиняемая в октябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем в с. Новая Заимка. Правонарушение было пресечено сотрудниками дорожно-патрульной службы.