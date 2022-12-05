Опубликован список пострадавших в Нижневартовске при хлопке газа в пятиэтажке

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В результате хлопка газа в доме на улице Мира в Нижневартовске пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медучреждения, уточнили ранее опубликованные данные в ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным канала Ural Mash, в числе пострадавших 67-летний мужчина и 62-летняя женщина с термическими ожогами 70–80% тела, у обоих состояние тяжёлое. Также в тяжело состоянии находится 45-летняя женщина, у нее сотрясение головного мозга. У четвертой - 19-летней пациентки тоже сотрясение головного мозга, но состояние средней тяжести.

На данный момент пожарно-спасательные подразделения осуществляют поэтажную проверку пострадавших жилых помещений, разбор завалов и тушение пожара.

На месте происшествия развернут оперативный штаб по проведению спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме.

Жильцы дома эвакуированы и размещены в пункты временного размещения.

В Главном управлении МЧС России по ХМАО-Югре открыт телефон горячей линии по вопросам, связанным с обрушением жилого дома в г. Нижневартовске телефон: +7 (3467) 397-777.