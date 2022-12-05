Четыре человека погибли и десять пострадали при обрушении дома в Нижневартовске

В Нижневартовске после хлопка газа в одной из квартир дома 6-А на улице Мира произошло частичное обрушение здания, по состоянию на 19:10, предварительно, 10 человек пострадали, 4 человека погибли. Информация уточняется, ведутся спасательные работы, сообщила мэрия Нижневартовска со ссылкой на городское Управление по делам ГО и ЧС".

В Нижневартовске продолжаются спасательные работы на месте происшествия в доме по улице Мира, 6-А. По информации пресс-службы нижневартовской окружной клинической больницы, к ним доставлены четверо пострадавших. Из них трое - в тяжелом состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести. По информации МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», четверо человек погибли. Врачи проводят все необходимые медицинские мероприятия, оказывают всю необходимую помощь. В Нижневартовск вылетел директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По информации пресс-службы нижневартовской окружной клинической больницы, к ним доставлены четверо пострадавших. Из них трое - в тяжелом состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят все необходимые медицинские мероприятия, оказывают всю необходимую помощь. В Нижневартовск вылетел директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.