Три года тюрьмы и пять лет без прав - ишимца наказали за пьянку за рулем

Суд Ишимского района приговорил 39-летнего мужчину к трем годам лишения свободы и лишил права управлять транспортными средствами на срок 5 лет 10 месяцев. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ.

"В июле 2022 года обвиняемый, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Водитель был задержан сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", -пишет пресс-служба областного ГИБДД.