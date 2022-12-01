Три года тюрьмы и пять лет без прав - ишимца наказали за пьянку за рулем

17:33 01 декабря 2022
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Суд Ишимского района приговорил 39-летнего мужчину к трем годам лишения свободы и  лишил права управлять транспортными средствами на срок 5 лет 10 месяцев. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ.

"В июле 2022 года обвиняемый, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Водитель был задержан сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", -пишет пресс-служба областного ГИБДД.

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