Полиция Тюмени установит личность женщины, избившей в лифте собаку

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Видеозапись из лифта, где женщина, разговаривая по телефону, пинает находящуюся на поводке собаку, опубликовал накануне вечером один из тюменских пабликов, вызвав волну возмущения своих подписчиков.

В посте сообщается, что "на Велижанской, 66 девушка избила собаку за то, что та справила нужду в лифте", комментаторы требуют наказать и оштрафовать хозяйку собаки за жестокость.

В пресс-службе областной полиции нашему изданию пояснили, что официальных обращений по данному факту не поступало, но проверка уже организована: