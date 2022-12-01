Полиция Тюмени установит личность женщины, избившей в лифте собаку

Видеозапись из лифта, где женщина, разговаривая по телефону, пинает находящуюся на поводке собаку, опубликовал накануне вечером один из тюменских пабликов, вызвав волну возмущения своих подписчиков.
В посте сообщается, что "на Велижанской, 66 девушка избила собаку за то, что та справила нужду в лифте", комментаторы требуют наказать и оштрафовать хозяйку собаки за жестокость.
В пресс-службе областной полиции нашему изданию пояснили, что официальных обращений по данному факту не поступало, но проверка уже организована:
"По размещенной в соцсети видеозаписи сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливают личность женщины, обстоятельства, после этого будет дана правовая оценка произошедшему".
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