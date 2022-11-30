Трех экс-сотрудников ДПС в Тюмени приговорили к условным срокам за превышение полномочий

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 бывших инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Они признаны виновными в превышение должностных полномочий, совершённых с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что обвиняемые в январе 2020 года, исполняя служебные обязанности инспекторов ДПС ГИБДД, при дежурстве на автодороге д. Ушакова – с. Успенка Тюменского района применили к водителю легкового автомобиля физическое насилие.

Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишил права занимать должности на государственной службе на срок 2 года.