Жителя Бердюжья оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу 300 граммов спирта

Суд наказал жителя Бердюжья штрафом в 30 тысяч рублей за то, что он, находясь дома, продал 300 граммов спирта односельчанину, расценив такой поступок как административное правонарушение по ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ.

"В соответствии с законодательством РФ розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется организациями, а также запрещается розничная продажа алкогольной продукции и (или) произведенной в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт физическими лицами, за исключением случаев, установленных названным законом, - поясняет объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Отмечается, что, учитывая признания вины и другие обстоятельства, обвиняемому назначили минимальный размер штрафа по указанной статье, изъятая бутылка со спиртосодержащей жидкостью подлежит уничтожению.