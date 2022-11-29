В Тюменской области выросла раскрываемость IT-преступлений

За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области зарегистрировано 6 339 преступлений - мошенничеств в соцсетях, по телефону или с банковскими картами, что на 3,4% больше аналогичного показателя прошлого года (6 130), раскрыто 1 712 преступлений, совершенных с использованием средств социальной инженерии - рост на 21% к прошлому году (1 410), раскрываемость киберпреступлений составила 28%, сообщает облпрокуратура.

Так, пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой крали деньги у пенсионеров под предлогом непривлечения родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.



IT-преступления совершаются через интернет (85%), мобильную связь (60%) и банковские карты (29%).



Для ограничения доступа к мошенническим и фишинговым интернет-ресурсам прокуратурой области осуществляется постоянный мониторинг сети "Интернет". В ноябре после вмешательства прокуратуры области Роскомнадзором заблокирован интернет-сайт "financeproof.com" с ложными сведениями о предоставлении финансовых услуг.

Также принимаются меры по выявлению фактов подмены абонентских номеров и привлечению к административной ответственности операторов связи за пропуск "теневого трафика".



Прокуратурой области совместно с органами государственной власти, институтами гражданского общества, кредитными учреждениями на постоянной основе осуществляется правовое информирование населения в сфере противодействия IT-преступности.

Благодаря принятым мерам в текущем году на 3 % сократилось число дистанционных хищений денег с банковских счетов граждан, преобладающих в структуре киберпреступности (65%).