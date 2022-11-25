Пьяную тюменку не пустили на борт самолета и оштрафовали за мелкое хулиганство

Калининский районный суд привлек к административной ответственности Ирину за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) - за нецензурную брать и неадекватное поведение ей придется выплатить штраф в размере 500 рублей.

Инцидент произошел в аэропорту Рощино 12 ноября. При посадке на борт нетрезвая Ирина выражалась нецензурной бранью и вела себя неадекватно, проявляла явное неуважение к обществу, и поэтому в перевозке ей отказали.

В судебном заседании женщина вину признала. Пояснила, что они не поняли друг друга с сотрудником аэропорта. Гражданка имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее к административной ответственности не привлекалась, отметили в объединённой пресс-службе судебной системы ТО.