Жительницу тюменского села ограничили в свободе на 4 месяца за поддельный диплом об окончании вуза

Ярковский районный суд признал 33-летнюю сотрудницу муниципального учреждения культуры виновной в приобретении в целях использования и использование поддельного диплома о высшем образовании и ограничил ее в свободе на 4 месяца, сообщает облпрокуратура.
"Судом установлено, что обвиняемая летом 2021 года у неустановленного следствием лица в сети "Интернет" приобрела поддельный диплом бакалавра Тобольского педагогического института им Д.И. Менделеева по направлению подготовки "Психология" и предоставила его в отдел кадров по месту работы (муниципальное учреждение "Культура" в с. Ярково) для подтверждения права работать в должности культорганизатора. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки", - поясняется в сообщении пресс-службы ведомства.
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