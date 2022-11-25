Жительницу тюменского села ограничили в свободе на 4 месяца за поддельный диплом об окончании вуза

Ярковский районный суд признал 33-летнюю сотрудницу муниципального учреждения культуры виновной в приобретении в целях использования и использование поддельного диплома о высшем образовании и ограничил ее в свободе на 4 месяца, сообщает облпрокуратура.

"Судом установлено, что обвиняемая летом 2021 года у неустановленного следствием лица в сети "Интернет" приобрела поддельный диплом бакалавра Тобольского педагогического института им Д.И. Менделеева по направлению подготовки "Психология" и предоставила его в отдел кадров по месту работы (муниципальное учреждение "Культура" в с. Ярково) для подтверждения права работать в должности культорганизатора. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки", - поясняется в сообщении пресс-службы ведомства.