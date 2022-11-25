Суд Тюмени обязал местную компанию выплатить около 8,7 млн рублей из-за не построенного дома заказчицы

Калининский районный суд удовлетворил иск Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области в интересах истца к ООО "МФ Строй" о взыскании денег, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Суд взыскал с ООО "МФ Строй" в пользу истца деньги в размере 2 650 000 рублей, неустойку – 2 650 000 рублей, моральный вред – 500 000 рублей, штраф – 2 900 000 рублей, госпошлину – 35 000 рублей. Всего 8 700 000 рублей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Судом установлено, что 8 мая 2021 года между гражданка и ООО "МФ Строй" заключили договор подряда на строительство жилого дома площадью 128 кв м. Истец перечислила 2,65 млн рублей и выполнила свою часть договора. ООО "МФ Строй" не приступило к строительству дома. В августе сделали только свайный фундамент, закопали септик, пробурили скважину, завезли сипанели, оставили все на участки и уехали. Гражданке сказали будут вагончик и люди. Когда она приехала из отпуска, ей сообщили, что "МФ Строй" не существует. Ответчиком работы не выполнены, уведомления о принятии выполненных работ в адрес истца не поступало.

В связи с неисполнением договора подряда истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и потребовал возврата денежных средств. Решение суда вступило в законную силу.