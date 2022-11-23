Школу обязали выплатить ученику 300 тысяч рублей за травму, которую он получил, бегая по коридорам

В результате прокурорского вмешательства ученик школы села Бердюжье получит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за полученную травму, сообщает облпрокуратура.

Жалобу написала мать мальчика. Установлено, что школа не обеспечена безопасные условия обучения, в результате чего в апреле 2022 года ученик 7б класса, пробегая по коридору в кабинет, упал и получил сложный закрытый перелом большеберцовой кости, который повлек тяжкий вред здоровью. Мальчик получал длительное и болезненное лечение, в том числе оперативное, до сих пор не восстановился после травмы.

"Прокуратура района по итогам проверки внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 300 тыс. рублей", - сообщают в ведомстве.



Решение суда не вступило в законную силу.