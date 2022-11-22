Проехавшего по пешеходной улице автомобилиста оштрафовали на 2 тысячи рублей

Тюменцы возмутились поездкой автомобилиста по еще не открытой пешеходной улице Дзержинского в Тюмени и сняли инцидент на видео. Инспекторы полка ДПС ГИБДД нарушителя ПДД задержали и привлекли к административной ответственности по статье 12.15 ч.2 КоАП РФ.

"Мужчина сослался на свою невнимательность и полностью признал свою вину. 64-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.15 ч.2 КоАП РФ за езду по тротуару в виде штрафа в 2 тысячи рублей", - отмечают в ГИБДД ТО.

Сотрудники ГИБДД на системной основе проводят мониторинг социальных сетей и "точечно" работают с каждым нарушителем, большинство из них привлекается к административной ответственности за нарушения ПДД, напомнили в ведомстве.