В Тюмени арестовали четырех мужчин по обвинению в вымогательстве 3 млн рублей с применением насилия

Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО четырех жителей области за вымогательство. В убойном цехе в Ялуторовске они устроили пытки двум мужчинам, пытаясь вытребовать у них три миллиона рублей.

Из представленных суду материалов известно, что 18 ноября обвиняемые в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района требовали у двух мужчин 3 млн рублей. Своих жертв они избивали, обмотав ноги цепью, подвешивали на кран-балку вниз головой, угрожали применением ножей, стреляли из оружия над головами и у ног, чем вводили в состояние реального страха за свою жизнь.

"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Б., 1998 года рождения, Карамали Д., 1993 года рождения, Мурафиса Г., 1991 года рождения, Рамина И., 1989 года рождения, которые обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ). По постановлению суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 19 января 2023 года", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.