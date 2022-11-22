В ДТП под Тюменью погиб водитель "Лады" после столкновения с рейсовым автобусом

Сегодня около восьми утра на 13 километре Велижанского тракта "Лада" 15-й модели выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом 505-го маршрута "Тюмень-Нижняя Тавда".

В результате ДТП 57-летний водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров, они не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ГИБДД ТО.