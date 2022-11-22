Водитель грузовика лишил света 450 жителей Богандинки

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Почти полтысячи жителей поселка Богандинский в Тюменской области остались без света из-за действий сторонней техники в охранной зоне линии электропередачи, энергетики "Россети Тюмень" работают над восстановлением, сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошел 21 ноября, при передвижении с поднятым кузовом самосвал сторонней организации повредил две опоры воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ.

"В результате несанкционированных действий сторонних лиц без света осталось 450 жителей тюменского поселка. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место выехала оперативно-выездная бригада "Россети Тюмень"", - следует из сообщения.

Повреждения энергообъектов из-за несанкционированных действий третьих лиц в охранных зонах ЛЭП, а также бездоговорное и безучетное энергопотребление являются основными причинами перебоев со светом у жителей Тюменской области, отмечают в пресс-службе компании.

Обращение по инциденту в п. Богандинский направлено в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности виновных лиц.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра Группы компаний "Россети" 8-800-220-0-220.