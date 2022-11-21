Две машины и надворные постройки загорелись на улице Береговой в Тюмени

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Сообщение о пожаре в надворных постройках и двух автомобилях на улице Береговая, 44 в Тюмени поступило в 08:24, через 23 минуты он был уже ликвидирован, пострадавших нет, причины возгорания уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МСЧС по Тюменской области.

"На месте вызова работали 19 сотрудников пожарно-спасательных подразделений города, 5 единиц техники. Благодаря оперативным и четким действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние дома и постройки. Ориентировочная площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:57 Причина утреннего происшествия устанавливается", - отмечается в сообщении.