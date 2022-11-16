Суд Тюмени отправил на два года в колонию продавца суррогата

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 38-летнюю Ирину Хачатурян, работавшую в магазине "Продукты" на ул. Маршала Захарова к двум годам колонии общего режима за продажу поддельной алкогольной продукции с метанолом, которой смертельно отравились 4 человека.

Она признана виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если он совершен группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Суд установил, что с 1 января 2021 года по 2 января 2022 года, являясь продавцом магазина "Продукты" расположенного по улице Маршала Захарова в Тюмени, Ирина Хачатурян незаконно реализовала алкогольную продукцию, содержащую в составе метиловый спирт.

В результате употребления контрафактной алкогольной продукции погибли 4 жителя Тюмени.

В судебном заседании Хачатурян вину признала полностью, в содеянном раскаялась, сожалеет о происшедшем. Всем потерпевшим принесла извинения и компенсировала моральный вред.

Суд назначил Ирине Хачатурян наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.