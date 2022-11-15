В Тобольске при столкновении автобуса и автомобиля погиб один и травмированы трое

В Тобольске в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля 1 человек погиб и 3 человека травмированы, ДТП произошло сегодня утром, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

"В девятом часу утра на улице Семена Ремезова, напротив дома 46 в Тобольске автомобиль "Вольво" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "Лиаз" 4-го маршрута. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров.

В результате ДТП, 53-летний мужчина, управлявший автомобилем "Вольво", скончался на месте происшествия, различные травмы получили 3 пассажира автобуса – женщины 44 и 58 лет и 27-летний мужчина", - следует из сообщения.

Обстоятельства происшествия уточняются.