Автоинспекторы предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

В связи с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а также надвигающимися похолоданиями Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных и дорожных условий.
Автоинспекторы в постоянном режиме мониторят обстановку на федеральных и региональных автодорогах, в целях оперативного взаимодействия с дорожными службами по координации очистки и противогололедной обработки аварийно-опасных участков дорог.
Дорожные полицейские информируют водителей, в том числе с использованием гражданской радиосвязи, о необходимости быть внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при проезде перекрестков и пешеходных переходов, избегать резких маневров при управлении транспортными средствами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru