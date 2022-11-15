Автоинспекторы предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

В связи с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а также надвигающимися похолоданиями Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных и дорожных условий.

Автоинспекторы в постоянном режиме мониторят обстановку на федеральных и региональных автодорогах, в целях оперативного взаимодействия с дорожными службами по координации очистки и противогололедной обработки аварийно-опасных участков дорог.

Дорожные полицейские информируют водителей, в том числе с использованием гражданской радиосвязи, о необходимости быть внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при проезде перекрестков и пешеходных переходов, избегать резких маневров при управлении транспортными средствами.