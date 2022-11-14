Мошенники за неделю выманили у тюменцев 13 млн рублей

От рук телефонных и интернет-мошенников с 7 по 13 ноября пострадали 65 жителей Тюменской области, общая сумма похищенного превысила 13 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ТО.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 2,1 млн рублей. Жительница Тюмени перевела деньги на счета неизвестных после звонка псевдополицейского, который сообщил ей о несанкционированном снятии денежных средств и оформления кредита.

Второй в топе потерпевших за неделю - тюменец, в его случае звонивший представился сотрудником службы безопасности портала "Госуслуги", под предлогом предотвращения несанкционированного доступа в личный кабинет он предложил перевести деньги на неизвестные счета, что пострадавший и сделал, потеряв при этом 800 тыс. рублей.

В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений. Одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".