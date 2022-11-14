Ночью в Тюмени загорелась обшивка на 7-этажном офисном здании на улице Республики

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области ликвидировали пожар в 7-этажном административном здании по адресу: улица Республики, 250"б".

Сообщение о пожаре поступило в 00:04. Сгорела обшивка знания площадью 600 кв. м, распространения огня внутрь помещений и перехода пламени на соседнее здание не допущено. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

"Первыми на место вызова прибыли сотрудники 15-й ПСЧ 32 ПСО, которые установили, что горит обшивка здания. Было принято решение о повышении ранга пожара и привлечении дополнительных сил и средств: создав 7 звеньев газодымозащитной службы, огнеборцы обследовали задымленные помещения. Сотрудники МЧС России организовали тушение очага пожара, не допустив распространения огня внутри помещений и перехода пламени на соседнее здание. Площадь пожара составила 600 кв. метров", - сообщает пресс-служба ГУМЧС ТО.

На ликвидации пожара было задействовано 66 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 23 единицы основной и специальной техники.