Тюменец проведет больше года в колонии строгого режима из-за пристрастия к пьяным поездкам

Нижнетавдинский районный суд Тюменской области приговорил 37-летнего жителя Тюмени к 1 году и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года за рецидив в управлении транспортным средством в пьяном состоянии.

"Судом установлено, что обвиняемый, будучи судимым в 2019 году за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль своей автомашины и передвигался по территории села Нижняя Тавда. Злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции и отстранен от управления автомобилем", - сообщает облпрокуратура.