Пять человек пострадали в ДТП на дороге Богандинский-Червишево-Чаплык

На 28-м километре автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык столкнулись ВАЗ2107 и ВАЗ2110, один из автомобилей выехал на встречную полосу. Пострадали 5 человек, в том числе 4-летний ребёнок, сообщает ГИБДД ТО.

"24-летний водитель "семерки" пьян. Показания алкотестера составили 1,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это не первая его пьяная поездка. Теперь водитель подлежит уголовной ответственности за пьяное вождение. Обстоятельства ДТП выясняются", - отмечают в пресс-службе ведомства.