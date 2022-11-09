В Тюменской области из-за автобуса столкнулись два легковых автомобиля и мусоровоз

Частично ограничено движение на 4-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, из-за ДТП с участием автобуса, мусоровоза и двух легковых автомобилей. по данным ГИБДД, причиной инцидента стало отвалившееся у автобуса колесо.
"Движение осуществляется в реверсивном режиме, им руководят сотрудники ГИБДД. Предварительно, ДТП случилось из-за колёса, отвалившегося от рейсового автобуса и покатившегося по дороге. Колесо повредило Great Wall, его водитель затормозил, водитель едущего следом Kia также применил торможение, водитель мусоровоза КамАЗ не смог остановить грузовик, он въехал в Kia. Пострадавших в аварии нет", - следует из сообщения ГИБДД.
Водителей призывают быть внимательными на данном участке дороги.
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