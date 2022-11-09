В Тюменской области из-за автобуса столкнулись два легковых автомобиля и мусоровоз

09:24 09 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/gibdd72

Частично ограничено движение на 4-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, из-за ДТП с участием автобуса, мусоровоза и двух легковых автомобилей. по данным ГИБДД, причиной инцидента стало отвалившееся у автобуса колесо. 

"Движение осуществляется в реверсивном режиме, им руководят сотрудники ГИБДД. Предварительно, ДТП случилось из-за колёса, отвалившегося от рейсового автобуса и покатившегося по дороге. Колесо повредило Great Wall, его водитель затормозил, водитель едущего следом Kia также применил торможение, водитель мусоровоза КамАЗ не смог остановить грузовик, он въехал в Kia. Пострадавших в аварии нет", - следует из сообщения ГИБДД.

Водителей призывают быть внимательными на данном участке дороги.

Теги: ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022