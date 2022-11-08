Тобольский подросток спас женщину из пожара

Семнадцатилетний Салават Рузеев вечером 27 октября в деревне Старицкая Тобольского района вывел женщину из дома, охваченного огнём.

"Проходя мимо, юноша увидел густой чёрный дым, исходящий из жилого дома. Узнав, что в доме может находиться человек, не дожидаясь приезда оперативных служб, бросился в горящее здание. Из-за сильного задымления, сам начал задыхаться и выбежал обратно. Смочив кусок ветоши - прикрыл лицо и снова вошел в дом. Пройдя через густой дым до дальней комнаты, увидел лежащую на кровати женщину, он привел её в чувство, и подхватив за руки, вывел на улицу", - сообщает о поступке Салавата пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области.

Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар, который охватил деревянный дом и грозил перекинуться на соседние строения.

Салават учится в 11 классе Санниковской школы, в настоящее время в Главном управлении МЧС России по Тюменской области рассматривается вопрос о представлении юноши к ведомственной награде.