Бывшего сотрудника ГИБДД в Тюмени за взятки приговорили к 4,5 года тюрьмы

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Подсудимый признан виновным в 38 эпизодах получения должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сам он полностью признал свою вину.

"Суд лишил Михаила Жигалкина свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", а также "лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 4 года" и специального звания "подполковник полиции".

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года желающие получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов передавили посреднику деньги, а он - начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчинённым инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи для последующей выдачи водительского удостоверения.