Школу Тюмени, где в драке у третьеклассника лопнула селезенка, оштрафовали на 160 тыс. рублей

Прокурор Калининского АО г. Тюмени по обращению женщины о защите прав ее сына в связи с причиненной в школе травмой и после проведенной проверки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда. Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с образовательной организации 160 тыс. рублей.



Как сообщили в облпрокуратуре, при проверке установлено, что в мае 2021 года на территории школы между двумя учениками 3 класса произошел конфликт, в ходе которого сын заявительницы получил телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, разрыва селезенки. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение и ему оказано оперативное лечение. По заключению эксперта ученику причинен тяжкий вред здоровью.

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.