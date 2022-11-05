На трассе Курган -Тюмень в ДТП погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменской области. ГИБДД рекомендует водителям минимизировать поездки по загородным дорогам. Сегодня это очень опасно.

По предварительным данным, Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino. В легковом автомобиле погибли 35-летний водитель-иностранец, живший в Исетске, и двое мужчин, ехавшая с ними 51-летняя женщина доставлена в больницу. Травмирован водитель грузовика. Личности погибших пассажиров устанавливаются.

Движение по федеральной трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы регулируют движением вручную, на месте ДТП работает руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.