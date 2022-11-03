Тюменку ограничили в свободе из-за секса с подростком

Калининский районный суд Тюмени признал 34-летнюю женщину виновной в половом сношении с юношей младше 16 лет и вынес решение об ограничении свободы на полгода. осуждённая вину не признала и обжаловала приговор.

В суде рассказали, что инцидент произошел в марте, когда женщина гостила у знакомой и вместе с друзьями пила спиртное.

В ходе предварительного следствия она сообщила, что сама подошла к потерпевшему и молча, своим видом и действиями стала подавать, что желает вступить с ним в половой акт, никакого насилия в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Но в судебном заседании женщина заявила, что между ней и юношей быть ничего не могло. В гости он пришел уже пьяный со свой подругой и другом. Когда все ушли в магазин и они остались вдвоем, ей стало плохо. она легла на диван и что было после этого, не помнит. После объявления приговора она подала жалобу в апелляцию.