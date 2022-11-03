Главу одного из поселений Абатского района будут судить за халатность

Следователи предали в суд дело, заведенное в отношении главы Болдыревского сельского поселения Абатского района по статье о халатности, сообщает СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, с 12 по 28 апреля 2022 года в период действия особого противопожарного режима, в нарушение требований федерального законодательства, обвиняемая как глава поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности, не обеспечила надлежащее создание противопожарных и минерализованных полос вокруг деревни Берендеева. Так, 28 апреля 2022 года в дневное время в указанном населенном пункте произошел ландшафтный (природный) пожар, в ходе которого полностью сгорели 3 жилых дома, надворные постройки.

Благодаря принятым следователем мерам администрация Абатского района возместила пострадавшим ущерб в общей сумме 6 млн рублей.