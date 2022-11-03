Экс-сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии отправится в колонию за хищение более 800 тыс. рублей

Центральный районный суд Тюмени приговорил бывшую завотделом профилактической дезинфекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области" к двум годам колонии общего режима за мошенничество с закупкой инсектицидов, сообщает облпрокуратура.

Судом установлено, что с октября 2018 года по июль 2020 года обвиняемая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключала от имени родственницы (предварительно оформив ее в налоговых органах как индивидуального предпринимателя и получив доступ к ее расчетному счету) фиктивные договоры поставки инсектицидного средства "Бриз 25" для учреждения, организовала поставку средства в учреждение через стороннего поставщика и вела приемку, хранение и списание средства, вносила ложные завышенные сведения в документы первичного учета об объеме поставленного товара, на основании которых производилась оплата. В результате противоправных действий бюджету учреждения причинен ущерб 825 тыс. рублей.

Помимо двух лет тюрьмы, взыскал материальный вред в пользу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области" в размере 825 тыс. рублей.