Житель Югры спровоцировал массовое ДТП, угоняя от полиции

36-летний житель Ханты-Мансийска не остановился по требованию сотрудников ГИБДД в Тюмени и спровоцировал на перекрестке Монтажников- Широтная ДТП: его джип столкнулся с легковым автомобилем, который отбросило на машину скорой помощи.

Сегодня около пяти часов утра автомобиль "Тойота Лэнд Крузер" не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул.Республики, 205, у одного из злачных заведений. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением, против шерсти, и поехал в сторону выезда из города, на Ялуторовский тракт, свернул на окружную дорогу. На ул.Теплотехников его попытался остановить еще один наряд ДПС, но автомобилист не остановился, выехал на ул.Монтажников и на перекрестке с улице Широтной его джип столкнулся с автомобилем "Форд Фокус", "Форд" отбросило на "Скорую помощь", которая доставляла беременную тюменку в перинатальный центр.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка "Форда", а также пассажирка "Тойоты Лэнд Крузер". В "Скорой помощи" пострадавших нет, беременную девушку один из нарядов ДПС довез до перинатального центра.