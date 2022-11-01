В двух СНТ Тюмени из-за визита лисицы вакцинируют собак

В Тюмени на территории СО "Яровское" и СНТ "Русь" (Тобольский тракт) организована профилактическая вакцинация восприимчивых животных против бешенства, мероприятия организованы в связи с визитом лисицы на территорию одного из дачных участков и непосредственного контакта с собакой.

Вакцинацию животных ведут специалистами ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных", это единственный способ защиты животных от бешенства, отмечают в ГАУ ТО "ГорСББЖ" г.Тюмень.