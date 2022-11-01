Полиция Тюмени задержала таксиста по подозрению в ограблении пьяных пассажиров

В Тюмени задержан таксист, который, по версии полиции, подбирал у кафе пьяных граждан, поил их водой со снотворным, грабил спящими, а потом высаживал на пустырях или в гаражных кооперативах.

В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от граждан которые после поездки в такси оставались без ювелирных украшений и гаджетов, подозреваемого вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее несудимый 52-летний тюменец признался в содеянном и рассказал, что целенаправленно поджидал возле кафе нетрезвых горожан, предлагал подвези до дома по выгодному тарифу. Во время поездки злоумышленник ездил по городу, ожидая, когда пассажир заснет. Один из попутчиков долго время не засыпал и водитель предлагал ему попить воды, в которую добавлял сильнодействующее снотворное. После того как потерпевшие засыпали, таксист снимал с них ювелирные украшения либо похищал дорогостоящие гаджеты, затем будил и высаживал из машины на пустырях и в гаражных кооперативах.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанного к четырем таким эпизодам. Общая стоимость вещей, похищенных таксистом составила около 700 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы. Фигурант находятся под арестом.