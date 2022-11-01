Тюменский суд приговорил наркодилера почти к 10 годам тюрьмы за оптовые поставки в Новосибирск

Тюменский районный суд признал Михаила Каширина 1988 года рождения виновным в покушении на незаконный сбыт почти 15 кг наркотических веществ (ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК РФ).

Как стало известно из материалов дела, 20 апреля 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину "Хайвел" для проверки документов у водителя.

Полицейские обратили внимание на то, что он сильно нервничал, путался в словах и решили досмотреть автомашину. В присутствии понятых стражи порядка нашли в багажнике черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом, похожим на наркотики.

По заключению экспертизы, порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой около 15 килограммов и стоимостью на черном рынке, превышающей 100 млн рублей.

В судебном заседании ранее не судимый Михаил вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. Рассказал, что искал работу в сети интернет. А получив предложение распространять наркотики, согласился за крупное вознаграждение. С августа 2021 года Каширин устраивал крупно-оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области и успел заработать более 2 млн рублей. А в день своего задержания вез очередную партию из Перми в Новосибирск.

Суд, учитывая все доказательства по делу, назначил Михаилу Каширину наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.